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"سي إن إن": ترامب يختار قاضية محسوبة على التيار المحافظ خلفا لغينسبرغ

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Reuters MATT CASHORE/NOTRE DAME
القاضية الفدرالية إيمي كوني باريت
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اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية الفدرالية إيمي كوني باريت المحسوبة على التيار المحافظة، خلفا في المحكمة العليا للقاضية المتوفاة روث بادر غينسبرغ.

وأفادت بذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الجمعة، نقلا عن مصادر في أوساط الجمهوريين.

يشار إلى أن ترامب كان قد عين باريت قاضية في محكمة الاستئناف بالدائرة السابعة، التي تتخذ من مدينة شيكاغو مقرا لها عام 2017 وهذه القاضية معروفة بمواقفها الدينية المسيحية المحافظة.

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وفي حال تمت المصادقة على توليها المقعد الشاغر في المحكمة العليا التي يؤدي القضاة فيها مهامهم مدى الحياة، فإن توزيع المقاعد بين القضاة المحافظين والليبراليين في المحكمة سيكون 6 مقابل 3 لصالح المحافظين.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه سيعلن عن مرشحته للمعقد في المحكمة يوم السبت 26 سبتمبر، موضحا أنه سيرشح إمرأة لهذا المنصب، فيما من المتوقع تمرير مرشحة ترامب في مجلس الشيوخ، حيث تعود الأغلبية للجمهوريين.

وفي حال تعيينها في المحكمة العليا، ستحل باريت محل القاضية روث بادر غينسبرغ "أيقونة الليبراليين" المدافعة عن المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا، والتي توفيت في 18 سبتمبر الجاري عن عمر 87 عاما.

المصدر: رويترز

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