محكمة جرائم حرب كوسوفو تعتقل رئيس جمعية المحاربين القدامى في الإقليم

ألقت شرطة الاتحاد الأوروبي اليوم القبض على حسني جوجاتي رئيس جمعية المحاربين القدامى في كوسوفو، ويجري العمل لترحيله جوا إلى لاهاي، حيث محكمة جرائم حرب كوسوفو.

وقال شهود عيان إنه تم اقتياد جوجاتي إلى سيارة تابعة لشرطة الاتحاد الأوروبي في بريشتينا.

وفي وقت لاحق من اليوم، بث التلفزيون المحلي لقطات لشرطة الاتحاد الأوروبي وشرطة كوسوفو، وهي تلقي القبض على نسيم هارادايناي نائب جوجاتي.



وفي الأسابيع الماضية نشر جوجاتي ومساعدوه عشرات من أوراق المحكمة تضم أسماء المشتبه بهم والشهود والمدنيين الذين قتلوا في الحرب التي خلصت إلى استقلال كوسوفو عام 2008.

وتشكلت المحكمة المتخصصة في لاهاي في 2015 للنظر في الفظائع المنسوبة لمقاتلي جيش تحرير كوسوفو.





المصدر: رويترز



