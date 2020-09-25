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زعيمة المعارضة البيلاروسية تبحث الوضع في بلادها مع دبلوماسي أمريكي

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زعيمة المعارضة البيلاروسية تبحث الوضع في بلادها مع دبلوماسي أمريكي
Reuters POOL
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التقت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جورج كينت، وبحثت معه الوضع في بيلاروس و"سبل الخروج من الأزمة" الحالية.

وأشارت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة البيلاروسية، إلى أن تيخانوفسكايا بحثت مع المسؤول الأمركي أيضا "إمكانية مشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حوار حول إجراء انتخابات جديدة" في البلاد.

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وشكرت المرشحة السابقة للرئاسة البيلاروسية الدبلوماسي الأمريكي على موقف واشنطن "الثابت تجاه نظام لوكاشينكو".

وكانت تيخانوفسكايا قد أجرت في وقت سابق محادثات هاتفية مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ودعتهم لعدم الاعتراف بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وفرض عقوبات على المسؤولين البيلاروسيين.

المصدر: تاس

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