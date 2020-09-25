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كيم يتمنى الصحة والسعادة للكوريين الجنوبيين

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كيم يتمنى الصحة والسعادة للكوريين الجنوبيين
Reuters /FW1F/Catherine Evans
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أمله في رفاهية جميع الكوريين الجنوبيين، الذين يكافحون للتغلب على الصعوبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وأضرار الأعاصير الأخيرة.

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وقال في رسالته الشخصية إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إنه يفكر شخصيا في "العبء الجسيم" الذي يتحمله الرئيس مون، ويدرك أكثر من أي شخص آخر "قدر الصعوبات والضغوط والجهود" التي يواجهها للتغلب على المشكلات.

وأضاف: "أتمنى مرة أخرى الصحة والسعادة لجميع المواطنين الجنوبيين، وأتمنى بإخلاص الرفاهية للجميع".

وكانت الرسالة المؤرخة في 12 سبتمبر ردا على رسالة رئيس كوريا الجنوبية التي بعثها لكيم في 8 سبتمبر.

من جهته، أعرب مون عن تقديره لـ"التزام كيم القوي" باحترام حياة الناس، مضيفا أن الوضع الحالي مؤسف، لأن كوريا الجنوبية والشمالية لا تستطيع إحداهما أن تساعد الأخرى، على الرغم من التحديات.

المصدر: "يونهاب"

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