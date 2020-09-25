رئيس وزراء هنغاريا: ترامب سيفوز بولاية ثانية

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إنه مقتنع بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبلة، وأنه ليست لديه أي خطط بديلة في حال خسارة ترامب.

وردا على سؤال حول الانتخابات الأمريكية، قال أوربان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "السبب الوحيد في أنني أجلس هنا بعد أن أمضيت أكثر من 30 عاما في السياسة هو أنني أؤمن دائما بخطتي الأولى".

وأضاف: "لدينا علاقة طيبة بشكل استثنائي مع ترامب. من المحتمل أن مستوى الانفتاح والمودة ومساعدة كل منا الآخر سيكون أقل (إذا لم يفز ترامب). لكن تقديري صحيح. هو سيفوز".

وكان أوربان قد أيد هذا الأسبوع حملة إعادة انتخاب ترامب قائلا إن منافسيه الديمقراطيين فرضوا "استعمارا معنويا" على العالم يرفضه القادة المناهضون لليبرالية مثله.

المصدر: رويترز