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الصحة العالمية: وفيات كورونا قد تصل إلى مليوني شخص

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الصحة العالمية: وفيات كورونا قد تصل إلى مليوني شخص
Reuters /FW1F/Peter Graff
المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان
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قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، "ليس مستحيلا".

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وأوضح رايان أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليوني شخص في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "الرقم الذي تتحدثون عنه (مليونا وفاة) ليس ممكنا فحسب، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".

وجاءت تصريحات رايان تزامنا مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون

المصدر: "رويترز"

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