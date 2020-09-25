الأركان الروسية تشير لتعزيزات الناتو على 20 كم عن الحدود

أعلن رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، أن الولايات المتحدة والناتو، كثفا في الآونة الأخيرة نشاطاتهما العسكرية على بعد 20-30 كيلومترا عن الحدود الروسية.

وأضاف غيراسيموف في موجز صحفي بعد مناورات "قوقاز 2020 ": "تبدو كاذبة المزاعم التي يكررها الناتو باستمرار عن تزايد العدوانية من جانب روسيا".

وأشار إلى الطلعات الاستطلاعية التي تقوم بها طائرات التجسس الغربية وكذلك السفن الحربية التابعة لدول الناتو، بالقرب من الحدود الروسية في بحار بارنتس والأسود والبلطيق.

المصدر: نوفوستي