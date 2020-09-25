الهند.. التحقيق مع مجموعة من أبرز نجوم السينما في قضية مخدرات

أكدت السلطات الهندية الجمعة، أن مجموعة من أبرز الممثلين تخضع لتحقيق واسع النطاق في قضية مخدرات، مما أحدث صدمة في قطاع السينما.

ويحقق مسؤولون من مكتب مكافحة المخدرات في اتهامات تعاطي بعض الممثلين مواد مخدرة الشهر الماضي، مرتبطة بموت الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينغ راجبوت، الذي عثر عليه ميتا في منزله في يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن "المكتب سيستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر الممثلات في الهند غدا السبت".

من جهتها، ذكرت قناة تلفزيونية محلية، أن "بادوكون (34 عاما)، شوهدت وهي تصل إلى مومباي في وقت متأخر أمس الخميس قبيل استجوابها غدا السبت".

واستجوب المكتب عدة مشاهير بقطاع السينما هذا الأسبوع في مومباي، منهم منتجون ومديرو مواهب ومصمم أزياء.

وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون، إن "التحقيق يهدف للكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات".

وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على الممثلة ريا تشاكرابورتي صديقة راجبوت في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة الانتماء "إلى عصابة مخدرات"، وذلك وفقا لما ورد في نسخة من طلب إطلاق سراحها بكفالة.

المصدر: "رويترز"