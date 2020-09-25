"القناة 12" الإسرائيلية: اقتراب إبرام اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اقتراب إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل.

وقالت القناة، ضمن تقرير إخباري لها، إنه من المتوقع أن يتم الاتفاق بعد العاشر من أكتوبر المقبل، ومن شأن هذه الخطوة التقليل من خطر النشاط العسكري ضد منصات الغاز، وزعم التقرير الإسرائيلي أن "حزب الله" منح موافقة ضمنية على هذه الخطوة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن ملخص نهائي بشأن انطلاق المحادثات حول وضع العلامات النهائية للحدود البرية، حيث لا تزال هناك بعض الخلافات حول مسار العلامة الزرقاء، لافتا إلى أن "الخلاف بين إسرائيل ولبنان يدور على مساحة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا في البحر المتوسط".

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وفي العام 2018 وقع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة رقم 9، وهي موضع نزاع مع إسرائيل.

وبحسب تقارير إسرائيلية فقد دفعت واشنطن لانطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية التنقيب عن الغاز "حتى قبل الانتخابات الأمريكية" المقبلة، وقام مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، الشهر الفائت بجولات ماراثونية، بين بيروت وتل أبيب لهذه الغاية.

المصدر: إسرائيل 24