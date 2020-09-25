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شرطة لندن: المشتبه في قتله شرطيا يبدو أنه أطلق النار على نفسه

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شرطة لندن: المشتبه في قتله شرطيا يبدو أنه أطلق النار على نفسه
Reuters
مقتل ضابط شرطة بريطاني بالرصاص جنوب لندن
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قالت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن المشتبه في أنه قتل شرطيا بالرصاص، أطلق النار على نفسه فيما يبدو وحالته ما زالت حرجة.

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وأضافت في بيان بثه التلفزيون "الدلائل الأولية تشير إلى أن المشتبه به أطلق النار على نفسه. لكن ذلك بالطبع لم يتأكد كحقيقة بعد".

وقالت "الرجل... لا يزال في حالة حرجة في المستشفى".

وكانت شرطة لندن أعلنت عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص داخل مركز "كرويدون" للشرطة جنوبي المدينة اليوم الجمعة.

وقالت ديك، "إنه حادث مروع حقا، لقي فيه أحد زملائنا مصرعه في أكثر الظروف مأساوية".

المصدر: رويترز

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