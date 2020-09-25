استخبارات كوريا الجنوبية: كيم لم يوجه أمرا بقتل المسؤول الجنوبي

ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن إطلاق النار في كوريا الشمالية على مسؤول حكومي كوري جنوبي ربما كان بأمر من كبار المسؤولين الشماليين، وليس من الزعيم كيم جونغ-أون.

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ونقل نواب برلمانيون شاركوا في اجتماع مغلق للجنة الاستخبارات البرلمانية عن رئيس الوكالة بارك جي-وون، قوله إنه يعتقد بأن كيم لم يأمر بالقتل.

وذكر بارك أنه بعدما تلقى الشمال رسائل مكتوبة من الجنوب عبر لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقيادة الأمم المتحدة، قرر أنه ربما لم يتم الإبلاغ عن القتل للزعيم كيم على الأقل، ولكن المسؤولين أمروا به.

وقال بارك إن المعلومات الاستخباراتية الخاصة بكوريا الجنوبية التي تم جمعها، لا تظهر أي علامات على تورط كيم في هذا الحادث.

وأفاد بأن هناك احتمالا لانجراف الجثة في المياه، ولذلك ستدعو الحكومة الكورية الجنوبية الشمال إلى التعاون في البحث عن جثة المسؤول الكوري الجنوبي الراحل، وأيضا في تحديد سبب الحادث، وأضاف أن الحكومة ستكثف جهودها في عملية البحث عن الجثة.

وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قالت أمس الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت الرصاص على المسؤول بوزارة المحيطات، البالغ من العمر 47 عاما، في البحر قبل أن تحرق جثته. وقد فقد من قارب تفتيش يوم الاثنين الماضي أثناء قيامه بواجبه في المياه قبالة جزيرة يونبيونغ الحدودية الغربية.

المصدر: يونهاب