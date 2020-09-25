العائلة الملكية البريطانية تنتظر حفيدا جديدا

أعلن قصر بكنغهام البريطاني اليوم الجمعة، أن الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث، تنتظر مولودا في أوائل العام المقبل.

وقال القصر في بيان "صاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني والسيد جاك بروكسبانك يسعدهما أن يعلنا أنهما ينتظران مولودا في أوائل 2021".

وأضاف البيان "دوق يورك وسارة دوقة يورك والسيد والسيدة جورج بروكسبانك والملكة ودوق إدنبرة مبتهجون لسماع هذا النبأ".

ويوجيني هي العاشرة في ترتيب ولاية العرش وهي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك. وتزوجت يوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة وندسور في عام 2018.

وسيكون المولود المنتظر التاسع في جيل أبناء الأحفاد للملكة البالغة من العمر 94 عاما.

المصدر: رويترز