 
مباشر

بوتين يقترح على الولايات المتحدة تبادل ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

أخبار العالم

بوتين يقترح على الولايات المتحدة تبادل ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
Sputnik Alexei Nikolsky
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oszd

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على ضرورة أن تقدم روسيا والولايات المتحدة ضمانات متبادلة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

ودعا بوتين في بيان حول التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي إلى "تبادل ضمانات بشكل مقبول للطرفين، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يشمل العمليات الانتخابية، بما في ذلك عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التقنية العالية".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا