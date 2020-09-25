بوتين يقترح على الولايات المتحدة تبادل ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على ضرورة أن تقدم روسيا والولايات المتحدة ضمانات متبادلة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

ودعا بوتين في بيان حول التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي إلى "تبادل ضمانات بشكل مقبول للطرفين، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يشمل العمليات الانتخابية، بما في ذلك عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التقنية العالية".

يتبع..