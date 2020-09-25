وارسو: لا ننوي قطع العلاقات الدبلوماسية مع مينسك حاليا

قال مصدر في وزارة الخارجية البولندية، اليوم، إن بلاده لا تنظر في الوقت الراهن، في إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروس.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "تاس": "الحكومة البولندية لا تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروس".

يوم الأربعاء، بعد حفل تنصيب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها أخذت الحدث بعين الاعتبار، لكنها تعتقد أن الرئيس المنتخب في انتخابات غير ديمقراطية لا يمكن أن يمارس سلطاته القانونية.

وتدعم بولندا المعارضة البيلاروسية، وتقدم مختلف أنواع المساعدة لعناصرها في الداخل والخارج.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 1-2 أكتوبر، تعتزم بولندا، أن تقترح على الاتحاد الأوروبي اعتماد خطة لدعم بيلاروس، بما في ذلك حزمة الاستقرار، وتقديم الاستثمارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة وهيكلة نظام أمن الطاقة، والتعاون في قطاعي المعلومات والبنية التحتية، وكذلك السماح لمواطني بيلاروس السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن كل ذلك بعد استلام المعارضة للسلطة.

المصدر: تاس