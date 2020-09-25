أنقرة: بيلوسي معروفة بجهلها التام ووصولها لرئاسة مجلس النواب الأمريكي مدعاة للقلق

شن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هجوما حادا على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، محملا إياها المسؤولية عن الإدلاء بتصريحات معادية لبلاده.

وقال تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن بيلوسي "معروفة بجهلها التام"، مشيرا إلى أن التدرج الوظيفي لمثل هذه المسؤولة وانتخابها لرئاسة مجلس النواب الأمريكي يمثل "أمرا مثيرا للقلق، وبالدرجة الأولى بالنسبة للديمقراطية الأمريكية نفسها".

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة "ستتعلم احترام إرادة الشعب التركي عاجلا أو آجلا".

يتبع..