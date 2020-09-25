غورباتشوف: أزمة الوباء يمكن أن تسهم في خفض الإنفاق العسكري

قال الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، إن العواقب الاقتصادية لكورونا، قد تجبر دول العالم، على خفض الإنفاق العسكري، وتوجيه الأموال إلى أغراض أخرى، بما في ذلك الطب والتعليم.

وأضاف غورباتشوف، في مقال نشرته صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم: "تسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بوفاة مئات الآلاف من الناس، هو تحد جديد يهدد الحضارة الإنسانية الحديثة. ولمكافحته لا تفيد الكلمات والقوة العسكرية. يجب على العالم أن يولي اهتماما خاصا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ضرورة إنهاء جميع النزاعات، وكذلك لاقتراح بأن تقوم الدول بخفض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10-15٪".

ويعتقد غورباتشوف أن الدول التي ضعفت اقتصاديا وماليا نتيجة تأثير الوباء، لم تعد قادرة على مواصلة سباق التسلح. ويمكنها توجيه أموال الميزانية، إلى الطب والتعليم وحماية البيئة.

وشدد على أنه في الوضع الحالي، لا يمكن حل المشاكل العالمية، إلا من خلال التعاون وتعزيز الثقة في المنظمات الدولية. وقال: "من المهم عدم السماح بانهيار منظمة الصحة العالمية. فهذه أداة لا غنى عنها للتعاون الدولي في مجال أمن البشرية".

المصدر: تاس