اليونان تجدد دعمها لقبرص بمواجهة تركيا وتترقب زيارة وزير خارجية الإمارات

أعلنت اليونان دعمها للموقف القبرصي بشأن فرض "عقوبات محددة" على المسؤولين عن أنشطة تركيا شرق المتوسط، في وقت من المرتقب أن يبدأ وزير خارجية الإمارات زيارة لليونان اليوم الجمعة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس جينيماتاس، إن "اليونان تدعم بقوة موقف قبرص بشأن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محددة على الأشخاص والكيانات الضالعين في الأنشطة غير القانونية لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

في غضون ذلك، يزور وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم اليونان ويلتقي وزير الخارجية نيكوس ديندياس.

يأتي ذلك، في وقت تشهد منطقة شرق المتوسط في الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

المصدر: RT