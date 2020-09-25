مصمم "نوفيتشوك" يفسر التحاليل الألمانية المتعلقة بقضية نافالني

قال ليونيد رينك، مصمم "نوفيتشوك" إن سبب العثور على بقايا تأثير على "كولين استراز" لدى أليكسي نافالني، قد يعود إلى استخدام أطباء في أومسك مواد يتم استخدامها خلال الغيبوبة الطبيعية.

وأضاف الخبير: "في حالة الغيبوبة الطبيعية، فإن أول عمل يقوم به الأطباء – ويمكن التحقق من ذلك بسهولة عن طريق الموسوعة، هو حقن مقلدات الكولين أو مضادات الكولين. لذلك، عندما يقولون إنهم عثروا على بقايا تأثير كولين استراز، فيجب أن يعرفوا أن الأطباء استخدموا هذه المواد. هذا أمر ليس بالجديد. هذا هو أول شيء فعله الأطباء في أومسك".

وذكر أن، المواد السامة من الفسفور مثل "نوفيتشوك"، وكذلك المواد الكيماوية غير الفوسفورية، تؤثر أيضا على مادة كولين ستراز في الجسم. ولكن الاشتباه بحدوث التسمم بمجموعة من مثبطات الكولينستريز لا يعني أنه تم بالذات استخدام "نوفيتشوك".

وتابع الخبير القول: "خاصة وأنه لم تظهر مثل هذه التأثيرات في أومسك، على الرغم من أن نافالني كان قد تسمم لتوه حسب قولهم. وبعد أسبوعين، في مكان ما هناك، تم العثور على مثل هذا التأثير فجأة. ألا يبدو هذا غريبا لأي شخص عاقل؟".

المصدر: نوفوستي