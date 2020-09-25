تركيا تأمر باعتقال العشرات على خلفية احتجاجات ضد حصار عين العرب

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق أكثر من 80 شخصا على خلفية الاحتجاجات التي جرت في جنوب شرقي البلاد عام 2014 على محاصرة تنظيم "داعش" مدينة عين العرب السورية الحدودية.

وذكر مكتب النائب العام في أنقرة، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن مذكرات الاعتقال هذه صدرت بسبب "توجيه دعوات للنزول إلى الشوارع وتنفيذ أعمال إرهابية"، موضحا أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة فتح تحقيقا يتعلق بـ"حزب العمال الكردستاني" (الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا) وعناصر تنفيذيين فيه.

وذكر البيان أن النيابة أمرت في المرحلة الحالية من التحقيق باعتقال 82 مشتبها فيهم، مشيرا إلى أن البحث عن المشتبه بهم سيجري في سبعة أقاليم.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن قائمة هؤلاء المشتبه فيهم في القضية تضم أسماء مسؤولين في "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض الموالي للأكراد (وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان)، بمن فيهم عمدة مدينة قارص أيهان بيلجان.

وتصر الحكومة التركية على أن "حزب العمال الكردستاني" يقف وراء المظاهرات ضد حصار عين العرب (كوباني) والتي سقط خلالها 37 قتيلا، وينفي "حزب الشعوب الديمقراطي" ذلك.

المصدر: رويترز