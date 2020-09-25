أحد مطوري "نوفيتشوك": أي معمل كيميائي في العالم قادر على إنتاج هذه المادة

أكد أحد مطوري مادة "نوفيتشوك" الشالة للأعصاب، ليونيد رينك، أن أي معمل كيميائي في العالم قادر على إنتاج هذه المادة في مختبراته.

وأوضح رينك أن ماة "نوفيتشوك" يمكن تصنيعها بعد أن كشف العالم الكيميائي، فيل ميرزايانوف، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في كتابه الذي نشره عن جميع الصيغ اللازمة لتركيب هذه المادة السامة.

وقال رينك في مقابلة مع "نوفوستي": إن "فيل ميرزايانوف على الرغم من أنه لم يكن أحد مبتكري غاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب، نشر في الغرب كتاب (ألفه باللغة الإنجليزية) سرد فيه صيغة المادة السامة وعن الذين عملوا في مجال تركيب وإنتاج هذا الغاز السام".

وتابع الخبير الروسي، قائلا "لذا بدلا من أن يطلب ميرزايانوف المغفرة من المعارض اليكسي نافالني ينبغي عليه طلب العفو من مكتب المدعي العام وأجهزة أمن الدولة والبلد، لكشفه عن بيانات سرية في العلن، عقب ذلك طلب المغفرة من المجتمع الدولي بأسره لسرده في كتابه عن جميع الصيغ اللازمة لتركيب هذه المادة السامة".



وأكد رينك أنه بعد طرح كل صيغ إنتاج غاز "نوفيتشوك" بالعلن، بوسع أي مختبر كيميائي في العالم تركيب هذا السم.

ودحض ليونيد رينك في وقت سابق فرضية تسميم المدون الروس أليكسي نافالني بغاز "نوفيتشوك".

وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الأعراض مختلفة تماما"، مشيرا إلى غياب التشنجات التي تلازم إصابة الإنسان بآثار "نوفيتشوك"، ولافتا إلى أن أعراض نافالني تشير إلى إصابته بنوبة التهاب في البنكرياس.

المصدر: نوفوستي