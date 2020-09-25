بوتين واثق من تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع سيئول

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، والتي يتم الاحتفال بها هذا العام.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم، إن الرئيس بوتين شدد على أنه "تراكمت خلال العقود الماضية، لدى روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا، خبرة كبيرة في التعاون المثمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها".

وأكد الرئيس الروسي، بشكل خاص، على أن الحوار البرلماني والتعاون الإقليمي بين الجانبين، يتطور بشكل ديناميكي.

وقال الرئيس بوتين: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية وصناعية مشتركة ضخمة. ويعطي النتائج المثمرة الجيدة، تنسيق الجهود في معالجة القضايا الملحة في جدول الأعمال الإقليمي والدولي - بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف".

وأعرب بوتين، عن ثقته في أن موسكو وسيئول ستواصلان "تطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة لمصلحة شعبي البلدين، ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وفي شمال شرق آسيا بشكل عام".

المصدر: تاس