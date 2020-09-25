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لأول مرة منذ 17 عاما.. إعدام محكوم من أصل إفريقي في الولايات المتحدة

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لأول مرة منذ 17 عاما.. إعدام محكوم من أصل إفريقي في الولايات المتحدة
Reuters BRYAN WOOLSTON
سجن تيري هوت بولاية إنديانا الأمريكية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات الفدرالية نفذت أول حكم بالإعدام في مدان من أصول إفريقية منذ تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية في الولايات المتحدة قبل 17 عاما.

ونفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام الصادر بحق كريستوفر فيالفا بعد إدانته بقتل زوجين في ولاية تكساس عام 1999، حيث تم إعدام المحكوم في سجن تيري هوت بولاية إنديانا.

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يذكر أن الولايات المتحدة استأنفت الصيف الماضي تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفدرالي وأصبح فيالفا سابع مدان يتم إعدامه منذ يوليو الماضي، والمدان الأول من أصول إفريقية.

المصدر: نوفوستي

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