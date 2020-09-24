إسرائيل.. 61 وفاة بكورونا والكنيست يصادق على الإغلاق بالقراءة الأولى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأربعاء عن تسجيل 61 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يبحث الكنيست مشروع قانون للإغلاق العام.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من بين 56307 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، تم تأكيد إيجابية الاختبارات لدى 13.6% من الأشخاص، حيث سجلت إصابة واحدة بين كل 7 أشخاص.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 209 آلاف و635 حالة، وحصيلة الضحايا وصلت إلى 1378 شخصا.

ولا يزال 685 مريضا في حالة خطيرة، منهم 175 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لفرض إجراءات الإغلاق التام لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة.

وتشمل إجراءات الإغلاق التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة في حال المصادقة عليها، قيودا صارمة على التنقل والتجمعات وإغلاق المنشآت غير الأساسية والكثير من مشاريع الأعمال.

وشهدت بعض المدن الإسرائيلية يوم الخميس مظاهرات لأنصار اليمين ضد إجراءات الإغلاق، واعتقلت الشرطة عدة محتجين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية