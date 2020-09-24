رئيس وزراء فرنسا يلوح بعزل بعض المناطق بالبلاد مع ارتفاع إصابات كورونا

حذر رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، من أن الحكومة قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد إصابات كورونا تحسنا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال كاستيكس لتلفزيون (فرنسا 2): "إنه سباق مع الوقت، يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وإذا لم نتصرف، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع الماضي".

وأضاف أن "الحكومة لا ترغب في فرض الحظر من جديد، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع".

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية 16 ألفا و96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، متجاوزة بذلك الإحصائية القياسية السابقة التي بلغت 13 ألفا و498 حالة، في رابع أعلى معدل للإصابات اليومية الجديدة على الإطلاق منذ 8 أيام.

ودفع ارتفاع معدلات الإصابة إلى جانب زيادة الضغط على النظام الصحي في فرنسا الحكومة لإعلان فرض قيود إضافية الأربعاء، وخاصة في المدن الكبرى.

المصدر: "رويترز"