إثيوبيا توجه اتهامات إلى ألفي شخص لدورهم في أعمال عنف أعقبت مقتل مغن شهير

قال المدعي العام في إثيوبيا جيديون تيموثيوس، إن اتهامات وجهت لنحو 2000 شخص على دورهم في أعمال العنف التي أعقبت اغتيال المغني الشهير هاشالو هونديسا في يونيو الماضي.

وأضاف تيموثيوس في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن "بعض المشتبه بهم وبعض المتهمين تقدموا بشكوى من أنه يجري اتهامهم بسبب نشاطهم السياسي".

وتابع: "الأمر ليس كذلك ... يوجه الاتهام إليهم بسبب سلوكهم الذي أدى إلى إزهاق أرواح مئات المواطنين".

وقتل ما لا يقل عن 166 شخصا في أعقاب مقتل هونديسا أحد أشهر نجوم الفن والموسيقى المنتمي لعرقية الأورومو، وقتل بعضهم في احتجاجات مناوئة للحكومة في حين سقط البعض الآخر في هجمات استهدفت جماعات عرقية.

وألقي القبض على أكثر من 9000 شخص في أعقاب أعمال العنف، بمن فيهم سياسيون من منطقة أوروميا التي تعتبر أكثر مقاطعات إثيوبيا اكتظاظا بالسكان ومسقط رأس المغني الراحل.

المصدر: "رويترز"