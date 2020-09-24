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فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
Reuters /FW1F/Peter Graff
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس، تسجيل 16 ألفا و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الفيروس.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 497237 حالة، فيما أظهرت البيانات تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 31511.

ودفعت الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات سلطات البلاد إلى إعادة فرض قيود في المدن الكبرى من أجل احتواء الفيروس.

المصدر: "رويترز"

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