نيويورك تلغي تقليدا سنويا لأول مرة منذ 114 عاما

قررت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية إلغاء تجمع يحشد مئات الآلاف بميدان "تايمز" عشية رأس السنة الميلادية، وهو تقليد سنوي لم يتوقف منذ 114 عاما.

ويعتبر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في ميدان "تايمز" من بين أكبر الاحتفالات في العالم، وعادة ما يجذب حوالي مليون شخص إلى شوارع وسط مانهاتن، مع تحقيقه لأكثر من مليار مشاهدة على شاشة التلفزيون.

وفي العام الجاري وبالنظر لتفشي فيروس كورونا، سيتم تطويق الميدان من قبل شرطة نيويورك، إذ يخطط المنظمون بدلا من ذلك إقامة حدث افتراضي، وتدشين تطبيق ذكي يمنح المحتفلين فرصة مشاهدة العد التنازلي لبدء العام الجديد عن بعد من منازلهم.

وقال تحالف ميدان "تايمز" الذي يدير الحدث السنوي إنه لن يُسمح إلا لمجموعة محدودة جدا من الأشخاص بالدخول إلى الميدان لأغراض البث ونقل الحدث على الهواء مباشرة.

المصدر: "نيويورك بوست"