مجلس الأمن القومي التركي: شعبنا لن يتهاون في حماية مصالحه في البر والبحر والجو

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستواصل حماية مصالحها في شرقي المتوسط، وأن الشعب التركي "لن يتهاون في حماية حقوقه في البر والبحر والجو".

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي اليوم الخميس، ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المجلس في بيان له، إن تركيا "تدعم الحوار في كل المنابر بخصوص التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق المتوسط".

وأضاف: "ندعو إلى التعقل الدول التي تتحرك بخلاف القانون والمعاهدات الدولية، وخاصة في ما يتعلق بعسكرة الجزر ذات الوضع غير المحدد" في بحر إيجة.

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كما دعا لمجلس الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات إلى "احترام حقوق ومصالح تركيا وقبرص الشمالية".

وأشار المجلس أيضا إلى أنه اطلع على جميع "العمليات الناجحة" لمحاربة الإرهاب "داخل وخارج البلاد".

وبشأن الوضع في سوريا وليبيا، قال البيان إن "تركيا الداعمة للاستقرار ومحاربة الإرهاب في سوريا وليبيا في إطار الشرعية، ستستمر بموقفها نحو تحقيق السلام والازدهار في البلدين".

وأضاف أن أنقرة "تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات محددة ضد التشكيلات غير الشرعية والمنظمات الإرهابية... والجهات الداعمة لها".

المصدر: الأناضول