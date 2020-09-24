محامون: ترامب يستحق "فرصة عادلة" للطعن في أمر قضائي بشأن إقراراته الضريبية

قال محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يستحق "فرصة عادلة" لإظهار أن الأمر القضائي الذي يطالبه بتقديم إقراراته الضريبية ينطوي على مبالغات وصدر بسوء نية.

وستستمع المحكمة إلى مرافعات شفوية غدا الجمعة بخصوص ما إذا كان المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس يمكنه تنفيذ أمر أصدرته هيئة محلفين كبرى لشركة "مازارز يو.إس.إيه" للمحاسبة الخاصة بترامب لتقديم إقراراته الضريبية الشخصية والخاصة بشركاته عن ثماني سنوات من أجل تحقيق جنائي.

ويطعن ترامب في حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيكتور ماريرو في 20 أغسطس، والذي يسمح بإنفاذ الأمر القضائي الخاص بالإقرارات.

وجاء ذلك في أعقاب فشل ترامب هذا العام في إقناع المحكمة العليا بأنه محصن تماما من التحقيقات الجنائية أثناء وجوده في البيت الأبيض.

المصدر: "رويترز"