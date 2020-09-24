محتجون يستقبلون ترامب بصيحات استهجان أثناء إلقائه النظرة الأخيرة على جثمان قاضية راحلة (فيديو)

قوبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بشعارات مناهضة أثناء مشاركته في مراسم تشييع القاضية روث بادر غينسبورغ.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعوا إلى التصويت ضد ترامب، كما رددوا صيحات كسرت هدوء مراسم التشييع التي أجريت صباح اليوم بمقر المحكمة العليا.

Here is Trump getting booed as he stands behind RBG’s casket at SCOTUS. The crowd then chants “vote him out” and “honor her wish.” He shuffles away pretty quickly. pic.twitter.com/gTUh2Ab8db — Mark Joseph Stern (@mjs_DC) September 24, 2020

المصدر: RT