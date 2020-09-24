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إسرائيل: صفقة "إف-35" بين واشنطن وأبوظبي قد تهدد التوازن الاستراتيجي

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إسرائيل: صفقة
Reuters Amir Cohen
مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
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اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، أن تزويد الولايات المتحدة الإمارات بمقاتلات "إف-35"، قد يترتب عليه عواقب سلبية طويلة الأمد تنعكس على استقرار المنطقة.

وقال نوركين في حوار مع القناة الـ12 إن الصفقة المحتملة ربما لن تضر فورا بأمن إسرائيل، لكنها "قد تتسبب في إطلاق عمليات قد تكون أقل مثالية بالنسبة لدولة إسرائيل من ناحية التوازن الاستراتيجي طويل الأمد"، معربا عن تمسك إسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة.

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المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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