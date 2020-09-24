إسرائيل: صفقة "إف-35" بين واشنطن وأبوظبي قد تهدد التوازن الاستراتيجي

اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، أن تزويد الولايات المتحدة الإمارات بمقاتلات "إف-35"، قد يترتب عليه عواقب سلبية طويلة الأمد تنعكس على استقرار المنطقة.

وقال نوركين في حوار مع القناة الـ12 إن الصفقة المحتملة ربما لن تضر فورا بأمن إسرائيل، لكنها "قد تتسبب في إطلاق عمليات قد تكون أقل مثالية بالنسبة لدولة إسرائيل من ناحية التوازن الاستراتيجي طويل الأمد"، معربا عن تمسك إسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة.

إقرأ المزيد

المصدر: تايمز أوف إسرائيل