موسكو: الحملة ضد اللقاح الروسي تأخذ أبعادا غير مسبوقة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن بعض الدول تقوم بدلا من المناقشة العلمية، بإطلاق حملة غير مسبوقة ضد اللقاح الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زاخاروفا، خلال طاولة مستديرة بمجلس الاتحاد الروسي حول موضوع "بعد الوباء: الحروب الإعلامية في العالم الحديث. استنتاجات لروسيا"، القول: "تعرض الطب الروسي، لتغطية إعلامية سلبية حادة، بما في ذلك تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. والآن يكتسب هذا الأمر، أبعادا غير مسبوقة بشكل عام. وبدلا من المناقشة العلمية، وربما حتى الحوار والجدل السليم القائم على الحقائق، نرى حملات عاتية على غرار ما جرى في بعض سنوات القرن العشرين".

ووفقا لها، تواصل وسائل الإعلام الألمانية، على سبيل المثال، ترويج ونشر تشكيك ممثلي النخبة السياسية والأوساط العلمية والخبراء في الغرب، عن اللقاح الروسي.

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أنه يجب مناقشة اللقاح في المجتمع العلمي، ويمكن إجراء هذا النقاش عبر الإنترنت. وقالت: "لا يحتاج الراغب في الغوص في تفاصيل هذا اللقاح، لشراء تذكرة طائرة لهذا الغرض. فقط يجب الاتصال بالإنترنت وطلب المواد المتعلقة بذلك".

المصدر: تاس