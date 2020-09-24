واشنطن تنوي معاقبة قاض إيراني حكم بإعدام المصارع أفكاري

أكد مبعوث الإدارة الأمريكية لإيران، إليوت أبرامز، أن واشنطن ستعلن اليوم الخميس عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران.

وقال أبرامز (الذي يتولى أيضا منصب مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشأن فنزويلا)، أثناء جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن العقوبات الجديدة ستطال عددا من المسؤولين والكيانات في إيران، بمن فيهم قاض أصدر حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري.

وأعدم أفكاري في وقت سابق من الشهر الجاري بعد إدانته بقتل عنصر أمن طعنا خلال احتجاجات معارضة للحكومة في عام 2018، وقد رفض قطعيا هذا الاتهام.

وأصبحت محاكمة أفكاري قضية مدوية أثارت انتقادات دولية واسعة بحق حكومة إيران.

المصدر: رويترز