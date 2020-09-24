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روسيا.. تصدير دواء "أفيفافير" إلى 17 دولة أخرى  

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روسيا.. تصدير دواء
Sputnik
دواء "افيفافير" لعلاج كوفيد-19
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قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه اتفق مع مركز التكنولوجيات العالية "خيم رار"، على توريد دواء Avafavir، الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 17 دولة.

وقبل ذلك، تم توريد "Avifavir" إلى بيلاروس وبوليفيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان، ومن المتوقع توريده إلى 17 دولة أخرى.

وقام الصندوق الروسي بالتعاون مع مجموعة شركات "خيم رار" بتشكيل شركة مشتركة باسم "كروميس" لإنتاج دواء "أفيفافير".

المصدر: تاس

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