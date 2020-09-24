السيناتور رومني يقارن تعليق ترامب حول تسليم السلطة بالوضع في بيلاروس

قارن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني، تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تسليم السلطة في البلاد بعد الانتخابات، مع الوضع في بيلاروس.

وقال رومني في تغريدة على "تويتر"، "النقل السلمي للسلطة أمر أساسي للديمقراطية، وإلا فالأمر يشبه بيلاروس. أي أن الرئيس قد لا يحترم هذا الضمان الدستوري، هو أمر غير معقول، وغير مقبول".

يوم أمس الأربعاء، تهرب ترامب ولم يرد بشكل مباشر، في مؤتمر صحفي، على سؤال حول هل يضمن انتقالا سلميا للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واكتفى بالإعراب عن ثقته في فوزه.

في فبراير، أصبح رومني أول عضو في مجلس الشيوخ في التاريخ الأمريكي، يؤيد عزل رئيس الدولة الذي ينتمي إلى حزبه، وذلك خلال النظر في مجلس الشيوخ بالكونغرس، في موضوع سحب الثقة من ترامب.

من جانبه، طالما وجه ترامب الانتقاد إلى رومني، مشيرا إلى أنه لم يبذل الجهد الكافي لهزيمة الديمقراطي باراك أوباما، في انتخابات 2012 الرئاسية.

المصدر: تاس