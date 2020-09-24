ترامب يعلق على فيديو صوره الأمير هاري وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيديو للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، دعيا من خلاله الأمريكيين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة يوم 3 نوفمبر.

وقال ترامب إنه لم يكن أبدا من المعجبين بميغان ماركل، وأضاف: "وأعتقد أنها تعرف ذلك. وأتمنى لهاري كل التوفيق، وأعتقد أنه سيحتاج إليه".

وتحدث الأمير هاري وميغان ماركل في مقطع الفيديو المذكور حول أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، معتبرين إياها "أهم انتخابات" في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنهما لم يعبرا عن التأييد لأي من المرشحين، إلا أن الكثيرين اعتبروا مقطع الفيديو مؤيدا للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته قررا مطلع العام الجاري التخلي عن واجباتهما كأفراد من العائلة المالكة وعن لقب "صاحب وصاحبة السمو الملكي" وكل الامتيازات المتعلقة بهذه الصفة، وغادرا قصر باكنغهام في انطلاقة للحياة المستقلة في الولايات المتحدة، حيث اشتريا منزلا في ولاية كاليفورنيا ووقعا عقد عمل مع شركة "نتفليكس" لإنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية.

المصدر: نوفوستي