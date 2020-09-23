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ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ بسبب "اتصال طارئ وكبير"

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ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ بسبب
Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيا عقده مساء اليوم الأربعاء، مبينا أن عليه إجراء "اتصال هاتفي طارئ كبير".

وقال ترامب خلال المؤتمر متوجها إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".

وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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