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ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسر الانتخابات

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ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسر الانتخابات
Reuters KV
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي، في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة، قال ترامب: "سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد. إنه كارثة".

وتابع الصحفي إثرها قائلا: "الناس يمارسون أعمال شغب"، ليرد عليه ترامب: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع، وعندها سيكون هنالك نقل سلمي جدا... في الحقيقة لن يكون هنالك نقل (للسلطة)، بل استمرارية".

وغادر الرئيس الأمريكي غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بعدها بدقائق، قائلا: "يجب علي أن أغادر لأجيب على مكالمة هاتفية مستعجلة".

المصدر: RT

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