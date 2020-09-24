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"فيسبوك": لن نقبل بدعاية إعلان الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية قبل النتيجة الرسمية

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
شعار موقع فيسبوك
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قال متحدث باسم "فيسبوك" يوم الأربعاء، إن الشركة لن تقبل بأي دعاية سياسية تعلن الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية قبل إعلان النتيجة رسميا.

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ويعزز القرار الخطط التي أعلنتها الشركة هذا الشهر للكف عن قبول أي دعاية سياسية جديدة في الأسبوع السابق لموعد الانتخابات.

وكانت "فيسبوك" تقول حينئذ إنه يمكن لأصحاب الدعاية السياسية مواصلة نشر الدعاية بعد يوم الاقتراع.

وكان الديمقراطيون قد حذروا من أن يستغل الرئيس دونالد ترامب "فيسبوك" لإقناع الناس بأنه فاز، وأرجعوا ذلك إلى تأخر متوقع في فرز عدد قياسي من أوراق الاقتراع عبر البريد.

المصدر: "رويترز"

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