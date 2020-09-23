بايدن يؤكد أن فوزه في الانتخابات يعتمد على إقبال أصحاب البشرة السمراء على التصويت

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الأربعاء إن إقبال الناخبين أصحاب البشرة السمراء على التصويت ضروري لفوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وأشار بايدن إلى تأثير جائحة فيروس كورونا الشديد على أصحاب البشرة السمراء بشكل خاص، وقال إن أصحاب البشرة السمراء لن يحققوا المساواة إلا عندما يكونون في موقع يؤهلهم لجني الثروات وإن التصويت هو نقطة البداية.

وقال خلال قمة اقتصادية للسود في مدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا "يوجد سبيل واحد لتحقيق هذا. علينا أن نذهب ونصوت". وتعهد بايدن بتعزيز ملكية أصحاب البشرة السمراء للمنازل والدفع بسياسات لمساعدة العمال الأمريكيين من أصل أفريقي والشركات التي يملكها أصحاب البشرة السمراء.

واستهدف بايدن نورث كارولاينا التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق أربع نقاط مئوية في انتخابات عام 2016 حيث يأمل المرشح الديمقراطي في استرداد هذه الولاية في الانتخابات المقررة يوم الثالث من نوفمبر.

ويشير استطلاع رأي أجراه معهد "رويترز إبسوس" إلى أن ترامب وبايدن على قدم المساواة في الولاية.

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وأشارت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حوالي خمس الناخبين في نورث كارولاينا عام 2016 كانوا من أصحاب البشرة السمراء. وقد يحسم إقبال الأمريكيين من أصل أفريقي على التصويت النتيجة في الولاية.

وساهم أول تراجع في إقبال أصحاب البشرة السمراء على التصويت منذ 20 عاما في الخسارة المفاجئة التي منيت بها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أمام ترامب عام 2016.

المصدر: رويترز