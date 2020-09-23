مقتل 28 شخصا على الأقل بانفجار عربة صهريج لنقل الغاز في نيجيريا
Reuters CK/BRV
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قال مسؤول بوكالة السلامة على الطرق في نيجيريا إن 28 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأربعاء عندما انفجرت عربة صهريج لنقل الغاز في ولاية كوجي بوسط البلاد، ما تسبب في اندلاع حريق.
وأضاف بيسي كاظم، المتحدث باسم المؤسسة الاتحادية للسلامة على الطرق أن 9 أطفال كانوا بين ضحايا الحادث الذي وقع أمام محطة للتزود بالوقود على طريق سريع في الولاية.
وقال حاكم الولاية يحيى بيلو في بيان إن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أدى إلى خسائر في الأرواح ودمر العديد من المركبات والممتلكات وأشياء ثمينة أخرى.
وحوادث المرور شائعة في نيجيريا، حيث الطرق سيئة ومعايير السلامة ضعيفة.
المصدر: "رويترز"