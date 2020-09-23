فرنسا.. أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا للمرة الثالثة خلال أسبوع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 481 ألفا و141 حالة.

كما سجلت السلطات الفرنسية 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 31459 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة جديدة للمرة الثالثة خلال الأيام الـ 6 الأخيرة.

ووصلت معدلات الإصابة اليومية هذا الشهر إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء انتشار الوباء، حيث سجلت فرنسا حصيلة يومية قياسية جديدة 3 مرات، كانت آخرها يوم 19 سبتمبر، حين تم تسجيل 13498 إصابة.

المصدر: رويترز