أردوغان لستولتنبرغ: سير المحادثات مع اليونان يعتمد على خطواتها

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، الوضع في شرقي المتوسط والعلاقات بين تركيا والناتو.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بأن أردوغان أكد لستولتنبرغ أن تركيا "أظهرت بأفعالها التزامها بخفض التصعيد في منطقة شرقي المتوسط وبالحوار".

وأشار أردوغان إلى أنه على الرغم من التصعيد وما وصفه بـ "الاستفزازات" من قبل اليونان، أبدت تركيا "ضبط النفس".

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وقال الرئيس التركي للأمين العام إن "سير المحادثات الأولية مع اليونان سيتوقف على الخطوات الصادقة التي ستتخذها أثينا لخفض التوترات".

يذكر أن مسؤولين عسكريين من تركيا واليونان قد أجروا في وقت سابق مباحثات حول خفض التوترات في منطقة شرقي المتوسط، التي اندلعت على خلفية الخطط التركية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرا اليونان جزءا من جرفها القاري.

وأكد الجانبان مؤخرا استعدادهما لاستئناف الحوار حول خفض التصعيد في المنطقة.

المصدر: الأناضول