أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان تطورات شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن أردوغان وفون دير لاين أجريا، اليوم الأربعاء، محادثات عبر الفيديو استمرت 40 دقيقة، مشيرا إلى أن الاتصال "تناول المستجدات الإقليمية وعلى رأسها التطورات في شرق المتوسط إلى جانب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأشار أردوغان في حديثه مع المسؤولة الأوروبية إلى أن "أساس قضية شرق المتوسط هو المزاعم والخطوات المتطرفة لليونان والجانب اليوناني القبرصي والرغبة في تجاهل الحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك".

وأضاف أن تركيا تؤيد الحوار لحل المشكلة منذ البداية، مشيرا إلى استعداد بلاده لبدء محادثات استكشافية مع اليونان، معربا عن أمله في ألا تضيع الأخيرة "الفرصة الدبلوماسية مرة أخرى كما فعلت من قبل".

وأشار أردوغان إلى أن اتخاذ خطوات حيال تجديد مذكرة تفاهم 18 مارس بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وتحديث الاتحاد الجمركي وحرية الحصول على التأشيرات ستشكل في مجملها أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين أنقرة وبروكسل.

وجدد دعوته للاتحاد الأوروبي إلى "تقاسم عادل" للمسؤوليات والأعباء المتعلقة بالمهاجرين، داعيا إلى "معالجة انتهاكات" اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل بخصوص إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا.

وتشهد منطقة شرق المتوسط في الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

المصدر: RT + وكالات