العثور على حطام قاذفة أمريكية في جليدة ثلجية جنوب إيسلندا (صور)

عثر في الجليدة الثلجية "إيفياتلايوكودل" الآيسلندية على حطام قاذفة ثقيلة أمريكية من طراز "B-17 Flying Fortress"، اصطدمت بها منذ 76 عاما.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن المقاتلة الأمريكية تحطمت جنوب أيسلندا خلال مشاركتها في عمليات الحرب العالمية الثانية في 16 سبتمبر عام 1944 حينما كانت في الطريق إلى إنجلترا للتزود بالوقود.

وأسفرت ظروف مناخية سيئة عن اصطدام الطائرة بالجليدة الثلجية وانقطع عن جسم القاذفة أحد أجنحتها واشتعلت محركاتها.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم المكون من 10 أشخاص للطائرة الأمريكية تمكن من النجاة "بأعجوبة"، لكن القاذفة نفسها ابتلعها نهر جليدي.

وذكر التقرير أن العثور على الطائرة تم بسبب ذوبان الجليد، مشيرا إلى أن السلطات والأهالي لا يريدون إزالة آثار الكارثة لأن موقع التحطم أصبح معلما تاريخيا محليا.

المصدر: "ديلي ميل"