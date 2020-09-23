روسيا توسع العقوبات الفردية ضد الاتحاد الأوروبي

أعلنت روسيا عن توسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، على خلفية تصعيد الخلافات بين الطرفين في ظل قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، بأن هذا الإجراء يأتي بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، محملة الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن ممارسة "نهج تصعيدي" تجاه موسكو.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ في الآونة الأخيرة سلسلة خطوات غير ودية بحق روسيا، قائلة إن "الاتحاد الأوروبي يستمر في تجاهل القواعد المعمول بها دوليا، ويواصل توسيع آلياته الخاصة بالعقوبات واستخدامها تحت ذرائع واهية، وباطلة إطلاقا في بعض الأحيان".

وذكرت المتحدثة: "حذرنا الاتحاد الأوروبي مرارا من خطورة هذا النهج، غير أنهم يرفضون مقترحاتنا لخوض حوار مهني جوهري بناء على أساس الحقائق، ولا يزالون يختارون لغة العقوبات".

وتابعت: "ردا على خطوات الاتحاد الأوروبي، قرر الجانب الروسي توسيع القائمة المضادة للممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الممنوعين من دخول أراضي روسيا، وتم رفع عدد الأسماء في القائمة الروسية إلى المستوى المعادل لما في قائمة الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي