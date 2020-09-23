 
مباشر

انفجارات في غلاف غزة بعد إطلاق بالونات من القطاع

أخبار العالم

انفجارات في غلاف غزة بعد إطلاق بالونات من القطاع
Reuters Amir Cohen
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osj4

أفاد مراسل قناة RT بأن دوي انفجارات سمع بمناطق في غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق عدد من البالونات المتفجرة من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بالونات حارقة أطلقت اليوم الأربعاء من وسط القطاع نحو مناطق سكنية في غلاف غزة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة عليهما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا