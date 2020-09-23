انفجارات في غلاف غزة بعد إطلاق بالونات من القطاع

أفاد مراسل قناة RT بأن دوي انفجارات سمع بمناطق في غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق عدد من البالونات المتفجرة من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بالونات حارقة أطلقت اليوم الأربعاء من وسط القطاع نحو مناطق سكنية في غلاف غزة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة عليهما.

بالونات تحمل مواد حارقة في طريقها لمستوطنات غلاف غزة



معين الضبة pic.twitter.com/SIBR1njFla — مجدي بن كامل 🇵🇸(غزة)🇵🇸☕📚 (@magdyayyed1995) September 23, 2020

المصدر: RT