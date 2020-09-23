انفجارات في غلاف غزة بعد إطلاق بالونات من القطاع
Reuters Amir Cohen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osj4
أفاد مراسل قناة RT بأن دوي انفجارات سمع بمناطق في غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق عدد من البالونات المتفجرة من القطاع.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بالونات حارقة أطلقت اليوم الأربعاء من وسط القطاع نحو مناطق سكنية في غلاف غزة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة عليهما.
بالونات تحمل مواد حارقة في طريقها لمستوطنات غلاف غزة— مجدي بن كامل 🇵🇸(غزة)🇵🇸☕📚 (@magdyayyed1995) September 23, 2020
معين الضبة pic.twitter.com/SIBR1njFla
المصدر: RT