الحرس الثوري الإيراني يرصد حاملة طائرات أمريكية بواسطة "المسيرات".. صور

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري بأنه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز"والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

وقال تنغسيري في تصريحه اليوم الأربعاء خلال مراسم انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية للقوة البحرية للحرس الثوري، إنه خلال عملية الرصد والاعتراض تم تحديد حاملة الطائرات "نيميتز" بمعية السفن الحربية المرافقة لها والتي تشمل المدمرتين 114 و 115 والبارجتين 58 و 59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و 12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الارهابي الاميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج.

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وأضاف، أن جميع مهمات القوة البحرية للحرس الثوري ستكون تحت غطاء الطائرات المسيرة وطنية الصنع وأن انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية وطنية الصنع للقوة البحرية للحرس الثوري، سيمنح قوة خاصة للقوة البحرية للحرس في دمج المهمات البحرية والجوية.

وتابع قائلا، "رصد وتتبع جميع التحركات البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان سيصبح ممكنا بواسطة هذه الطائرات المسيرة التي ستزيد سعة قدراتنا في هذا المجال بصورة كبيرة جدا".

المصدر: فارس