جونسون يؤكد ضرورة اتباع نظام الاختبار والتعقب  لمواجهة فيروس كورونا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن نظام الاختبار والتعقب، موضحا أنه يمكن من معرفة "تفاصيل دقيقة" بشأن حالات الإصابة، ما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة.

قال جونسون إن "إحدى المزايا المهمة للاختبار والتتبع هي أننا نمتلك الآن القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة، أين يتفشى الوباء".

وأضاف: "لهذا السبب قررنا فرض عمليات الإغلاق المحلية، ويمكننا القول الآن في هذه المرحلة أنه من الضروري اتخاذ إجراء حاسم"، في إشارة إلى تطبيق الحكومة لقيود أكثر صرامة لمحاولة وقف الانتشار.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق، على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن السلطات ستشرك الجيش لضمان تطبيق القيود.

وسجلت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض قيود جديدة بهدف التصدي لتفشي الوباء.

المصدر: رويترز