الكرملين يعلق على ادعاءات صحفية فرنسية بشأن مكالمة بين بوتين وماكرون عن نافالني

أبدى الكرملين قناعته ببطلان تقرير صحفي فرنسي يخص مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن التقرير الذي نشرته مؤخرا صحيفة "لوموند" الفرنسية "ليس دقيقا في عباراته"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لا يمكنها أن تملك معلومات موثوق بها عن هذا الموضوع.

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وأعرب بيسكوف قناعة موسكو التامة بأن الحكومة الفرنسية لم تسرب تفاصيل المكالمة بين الرئيسين إلى الصحفيين، مشيرا إلى أن هذا السلوك (لو حدث) كان سيتناقض مع الأعراف الدبلوماسية.

وأقر بيسكوف بوجود خلافات بين بوتين وماكرون بشأن كثير من المسائل، مشيرا إلى أن الرئيسين لا يحاولان إخفاء هذه الاختلافات في آرائهما ويدافعان عن مصالح دولتيهما ويبحثان كثيرا من الأمور، لكن ذلك لا يمنعهما من إدارة حوار بناء وفعال وملح.

وأعرب الناطق باسم الكرملين عن التزام روسيا الثابت بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددا على أن تواجد أي أسلحة كيميائية أو مكونات منها في روسيا أو أوروبا يعد أمرا غير مقبول إطلاقا.

وزعمت "لوموند" في تقريرها أن بوتين وماكرون في المكالمة التي جرت بينهما مؤخرا عجزا عن التوصل إلى تفاهمات بشأن قضية نافالني، مدعية أن الرئيس الروسي دعا نظيره الفرنسي إلى ضرورة دراسة فرضيات أخرى لما حصل للمعارض، وخاصة فرضية تناول نافالني بنفسه كمية من مادة "نوفيتشوك" السامة.

المصدر: وكالات